Минск планирует с помощью российского газа покрыть санкционные убытки

Белорусская сторона рассматривает стоимость российского газа, как способ покрыть свои санкционные убытки. Соответствующее заявление сделал в субботу заместитель главы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой.

По словам Крутого, 128,5 доллара за 1 тыс. куб. метров российского газа для белорусского государства является шансом покрыть издержки, связанные с ограничениями. Заместитель главы администрации президента также отметил, что такая стоимость на голубое топливо сулит стране большой отрыв от конкурентов. Об этом он рассказал во время интервью программе «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь-1».

«Если на европейских рынках газ сегодня стоит больше 1000 долларов, а у нас — 128,5 доллара (за 1 тыс. куб. м. — Прим. ред.), это огромное конкурентное преимущество. И, конечно, это один из источников ресурсов покрытия неких санкционных убытков, если мы говорим о добавленной стоимости, об определенных издержках», — отметил замглавы президентской администрации.

Ранее сообщалось, что Белоруссия в ближайшие дни введет ответные экономические санкции против Запада. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко.