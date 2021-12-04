В Госдуме назвали истинную цель обвинений России в подготовке «вторжения» на Украину

Обвиняя Россию в подготовке военного «вторжения» на Украину, западные страны пытаются оправдать дальнейшее размещение баз НАТО на украинской территории. Такое мнение в беседе с изданием «360» выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Несмотря на то, что в реалистичность «российской угрозы» уже мало кто верит, она стала частью информационной войны Запада, констатировал парламентарий. Ведь обвинения против Москвы позволяют обосновать рост военных расходов.

«В США очень многие заинтересованы в том, чтобы эти бюджеты сохранялись. А во-вторых, антироссийская информационная атака позволяет Западу рассчитывать, что не только в Прибалтике, Германии и Польше окажутся в конце концов военные базы НАТО, но возникнут они и на территории Украины», — убежден Новиков.

wikipedia.org / Ukraine – NATO Commission chaired by the President

С другой стороны, обстановку вокруг России нагнетают и сами киевские власти, выступая в роли «жертвы», не сомневается народный избранник. По словам Новикова, они надеются, что смогут получить соответствующую поддержку от США и европейских стран.

«Рассчитывают на определенные финансовые вливания и другие преференции», — резюмировал депутат.

Ранее Associated Press и Washington Post со ссылкой на источники сообщили о том, что РФ планирует «вторгнутся» на территорию Украины в начале следующего года. Якобы в операции будет задействовано 175 тысяч человек.

В России неоднократно опровергали эти обвинения. В частности, президент Владимир Путин называл такие заявления алармистскими, подчеркивая, что на Западе искусственно нагнетают обстановку.