Красная поляна возглавила рейтинг самых дорогих горнолыжных курортов в России зимой 2021 года

Аналитики сервиса «Суточно. ру» перечислили самые дорогие горнолыжные курорты в России. Первое место заняла Красная поляна в Краснодарском крае.

Согласно исследованию сервиса, сейчас бронирование жилья на территории комплекса на шесть суток стоит около 46,9 тысячи рублей, что на 13% больше, чем осенью прошлого года, передает ТАСС.

«В данный момент средняя стоимость аренды жилья на Красной Поляне в зимние месяцы составляет 7820 рублей за ночь», — сказано в исследовании.

На втором месте оказался сибирский Шерегеш. Там туристы обычно тратят на шесть суток около 35,8 тысячи рублей за аренду жилья. Это на 16% дороже, чем два года назад. А по сравнению с осенью прошлого года цена выросла на 7%.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о полной загруженности российских горнолыжных курортов. Уже к декабрю все отели категории три, четыре и пять звезд были полностью забронированы.