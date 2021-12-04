Глава МИД Украины Кулеба объявил о согласии Киева с любыми формами переговоров по Донбассу

Украина готова на различные форматы диалога по ситуации в Донбассе, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Дипломат прокомментировал встречу с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. По словам министра, обсуждались варианты возращения к Минским соглашениям. Кулеба объявил об открытости Киева к любым формам переговоров. Он выступил в эфире канала «Дом».

«Украина остается преданной дипломатическому пути урегулирования конфликта. Мы готовы к любым форматам движения вперед и хотим, чтобы и Российская Федерация подтвердила свою приверженность именно дипломатическому урегулированию», — заявил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал разрешение ситуации в Донбассе. Урегулирование возможно в случае переговоров между украинцами, пояснил представитель Кремля.