Ушаков: переговоры Путина и Моди пройдут в рабочем формате

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди будут разговаривать без лишних «протокольных нагромождений» из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Соответствующее заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, данные переговоры пройдут в строго рабочем формате из-за тяжелой эпидемиологической обстановки, связанной с COVID-19. Без каких-либо отклонений, подчеркнул он.

«Это будет чисто рабочий формат, без излишних протокольных нагромождений», — рассказал помощник российского президента.

Ранее сообщалось, что визит президента России Владимира Путина в Индию состоится — несмотря на тревоги, связанные с появлением нового штамма коронавируса «Омикрон» — и будет очень насыщенным. Об этом рассказал российский посол в государстве Южной Азии Николай Кудашев.