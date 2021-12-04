Медведев передал партийные билеты «Единой России» руководителям ДНР и ЛНР

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев вручил партбилеты главам Донецкой и Луганской народных республик Денису Пушилину с Леонидом Пасечником.

Недавно в Москве состоялся съезд «Единой России», в ходе встречи Медведева переизбрали в качестве председателя партии. Теперь политик передал партийные билеты руководителям ДНР и ЛНР. Об этом рассказали в пресс-службе ЕР.

«Дмитрий Медведев вручил партбилеты "Единой России" главам регионов, руководству ДНР и ЛНР и депутатам Госдумы. Партбилеты получили временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Мордовия Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Республики Коми Владимир Уйба», — гласит сообщение.

Ранее руководитель Донецкой Народной Республики исключил существование региона в одном политическом пространстве с Украиной. Пушилин также обратил внимание на блокировку процессов по Минским соглашениям.