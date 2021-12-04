В РПЦ ложь Рашкина о незаконной охоте назвали типичным поведением для всех коммунистов

Представители Русской православной церкви (РПЦ) осудили депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который подозревается в убийстве лося.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион (Алфеев) подчеркнул, что ложь со стороны народного избранника по поводу того, что он перепутал в лесу лося с кабаном, звучала не убедительно. Иларион добавил, что такое поведение крайне типично для представителей КПРФ.

Рашкин является подозреваемым по уголовному делу о незаконной охоте. По данным следствия, он застрелил самку лося в Саратовской области. Ему грозит штраф или тюремное заключение на срок до пяти лет. Недавно Госдума сняла с него депутатскую неприкосновенность.