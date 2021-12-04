Валери Пекресс будет представлять партию «Республиканцы» на выборах президента Франции

Глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс будет бороться за пост президента Франции в 2022 году. Об этом сообщил председатель партии «Республиканцы» Кристиан Жакоб.

Граждане Франции будут выбирать преемника президента Эммануэля Макрона на выборах в 2022 году. Валери Пекресс будет участвовать в борьбе за пост главы государства от правоцентристской партии «Республиканцы».

По словам председателя политсилы, кандидатура женщины получила 61% голосов. Единственный соперник Валери Пекресс во втором туре — депутат Национального собрания Франции Эрик Сьотти. Парламентарий набрал 39% голосов.

Выборы президента Франции назначены на 10 апреля 2022 года. Второй тур пройдет спустя две недели, если понадобится.