Украина получила сведения о торговле бывшего президента Петра Порошенко углем с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом заявил экс-зампредседателя генпрокурора страны Виктор Трепак.

На Украине раскрыли неудобную для Порошенко правду. По словам Трепака, экс-президента могут обвинить в торговле углем с ЛДНР.

Прокуратура Украины обнаружила соответствующую информацию в рамках расследования дела оппозиционера Виктора Медведчука. Выяснилось, что Порошенко поставлял в страну уголь из ЛДНР.

«Подготовленный офисом генерального прокурора проект такого обвинения изучается в офисе президента. Решается, насколько целесообразна реализация… именно сейчас и как это повлияет на электоральные настроения общества», — пояснил Трепак в Facebook.

Порошенко является фигурантом более 15 уголовных дел на сегодняшний день. Экс-президент числится в них подозреваемым и свидетелем. Бывшего главу государства подозревают в подготовке госпереворотов в 2013-2014 и в 2020 годах, а также в покупках картин через офшоры и других преступлениях.