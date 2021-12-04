Инфекционист Ковалев опроверг миф о негативном влиянии вакцинации на иммунитет

Вопреки распространенному среди противников вакцинации мнению, прививки не снижают иммунитет. Об этом заявил врач-инфекционист, педиатр Валентин Ковалев.

Как утверждает медицинский специалист, иммунитет человека представляет собой мощную саморегулирующуюся систему, ежедневно сталкивающуюся с возбудителями опасных заболеваний. Вакцинация же позволяет стимулировать ее работу.

«Опасения насчет того, что иммунная система разрушится из-за вакцинации или ревакцинации от коронавируса, — это беспочвенный страх», — подчеркнул Ковалев в беседе с изданием «Аргументы и Факты».

Вакцинация является одним из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов, подтвердивших свою безопасность для здоровья пациента. К их числу относятся вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» И «КовиВак».