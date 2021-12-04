Политик Вострецов считает, что Путину не о чем разговаривать с Байденом

Президенту РФ Владимиру Путину не о чем разговаривать с американским коллегой Джо Байденом, если тот не хочет признавать красные линии. Об этом заявил председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов.

Политик и бывший депутат Госдумы призвал мировых лидеров научиться уважать принципиальную позицию России по ряду вопросов. Вострецов высказался об этом в интервью Федеральному агентству новостей на фоне заявления президента США Джо Байдена о непринятии красных линий РФ.

«Байден попутал берега совсем. Это не Россия передвинула свои ракеты на Кубу или в Венесуэлу, это США напихали нам во все страны Варшавского договора свои "Томагавки!" И у них еще хватает смелости "гавкать" на нас!» — возмутился глава «Соцпрофа».

Вострецов добавил, если Байден не хочет признавать красные линии президента России Владимира Путина, то лидеру не о чем разговаривать с американским коллегой. Это не имеет смысла, уточнил политик.

Глава государства ранее назвал возможное вступление Украины в НАТО красной линией. Джо Байден отказался принимать слова Владимира Путина.