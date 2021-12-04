Свекольный сок способен нормализовать давление и защитить сердце от заболеваний

Гипертония повышает риск развития опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Снизить повышенные показатели давления поможет свекольный сок.

Ученые провели исследование, посвященное влиянию сока из свеклы на организм взрослых людей. Участники испытания употребляли напиток вместе с диетой. Затем врачи измеряли артериальное давление у добровольцев в течение дня. Результаты продемонстрировали, что свекольный сок влияет на показатели.

«Его действие объясняется содержанием в свекле нитратов. Ученые говорят о том, что употребление нитратов в пищу существенно понижает кровяное давление у здорового человека», — пишет Daily Express.

Согласно научной работе, включение в рацион сока из свеклы может нормализовать артериальное давление. Также напиток оказывает благоприятное воздействие на работу сердечно-сосудистой системы.