Публичный реванш? Медведева переизбрали главой партии «Единая Россия»

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева переизбрали руководителем «Единой России» еще на пять лет. Решение было принято единогласно на юбилейном съезде партии, приуроченном к 20-летию со дня ее основания.

Кандидатура Медведева была вынесена на обсуждение председателем высшего совета единороссов Борисом Грызловым. Именно он отслеживал ход открытого голосования, во время которого делегаты съезда поочередно поднимали руки «за» или «против» выдвижения экс-премьера, либо же и вовсе воздерживались от принятия решения.

Впрочем, ни вторых, ни третьих в ряду народных избранников не оказалось. Хотя само голосование не заняло и минуты, легкое волнение у бывшего российского президента все же присутствовало. В то время как его однопартийцы делали свой выбор, Медведев нервно перебирал листы бумаги на столике, ни разу не подняв взгляда на собравшихся в зале.

«Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принимается. Дмитрий Анатольевич Медведев избран председателем всероссийской партии “Единая Россия”» — объявил Грызлов.

«Спасибо большое, дорогие друзья, спасибо за доверие», — отозвался политик.

Уже после переизбрания волнение лидера единороссов, казалось, несколько поутихло. В кулуарах он не отказывал соратникам по партии в совместной фотографии и мимоходом обмолвился журналистам, что планирует отпраздновать это событие в кругу семьи.

«Чаю попью с семьей», — лаконично ответил Медведев на вопрос прессы.

vk.com / Дмитрий Медведев

Через тернии к звездам

Однако часом ранее политик был куда более многословным. Выступая на XX съезде, Медведев подвел итоги работы партии за пять лет, подчеркнув, что ЕР смогла выполнить практически все обязательства из предвыборной программы 2016 года. Еще большее, по его словам, партия сумела сделать за 20 лет.

«В этом зале присутствуют многие из тех, кто стоял у истоков создания партии. Вместе с партией вы <…> брали на себя ответственность за решение самых тяжелых, застарелых проблем. Принимали сложные решения, но не сдавали своих позиций даже в крайне непростых, кризисных обстоятельствах. Работали с полной отдачей, делали все, чтобы жизнь миллионов людей стала комфортнее и благополучнее», — обратил внимание зампредседателя Совбеза.

Медведев с удовлетворением отметил, что России удалось избежать сверхтяжелых последствий пандемии коронавируса. При этом партия не объявляла «локдаун» в своей деятельности, чего не скажешь о некоторых ее политических оппонентах, а работала для поддержки людей, напомнил он. Тем не менее борьба с COVID-19 предстоит долгая, вирус не отступает, а значит ЕР нужно донести до максимального количества людей важность вакцинации.

er.ru / Пресс-служба партии «Единая Россия».

«Будем вести работу постоянно. Пока в ней есть потребность. Пока можем оказывать людям реальную помощь. Направления [работы] понятные: автоволонтерство, работа в "красных зонах". Это доставка продуктовых наборов, лекарств», — объяснил бывший премьер-министр.

Медведев напомнил, что несмотря на более жесткие условия выборов в Госдуму, партии власти удалось победить и вновь заполучить конституционное большинство. Однако ЕР нуждается в кадровом обновлении, а именно, в «энергичных и достойных людях», которые понимают, что быть частью правящей партии — «это действительно большая ответственность», заявил Медведев.

Мнение эксперта

Справедливости ради стоит отметить, что сегодняшнее выступление Медведева стало одним из немногих его спичей за последние несколько месяцев. Политик резко пропал с медийных радаров в прошлом году — практически сразу после отставки правительства, которое он возглавлял с 2012 года. Тогда же он стал зампредседателя Совбеза.

vk.com / Дмитрий Медведев

На новой должности Медведев проводил исключительно узкопрофильные совещания — по технологиям 5G, лесным пожарам, а также проектам «Роскосмоса». В октябре 2020 года политологи прочили ему «публичный реванш» после того, как президент Владимир Путин назначил его главой комиссии Совбеза по защите от новых инфекций, однако этим дело и ограничилось.

В беседе с «Политикой Сегодня» руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян, заявил, что дальнейшее появление Медведева в информационной повестке будет зависеть только от его активности и готовности.

«В принципе он и так выступает с разными, в том числе, текстовыми материалами. За последний месяц он написал две статьи. Так что в принципе при желании, если он захочет что-то транслировать по партии, ее деятельности и приоритетам, он это сделает незамедлительно», — не сомневается собеседник издания.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Сейчас у Медведева в приоритете — обновление ЕР, которое было заявлено еще два года назад в рамках предвыборной и общепартийной стратегий, констатировал Кирьян.

«Если мы сейчас посмотрим на состав депутатов во фракции ЕР, там есть люди, которые не имеют депутатского стажа и не избирались до этого именно в Федеральное собрание. Думаю, что дальше деятельность пойдет в части работы с волонтерским сообществом, с третьим сектором — то есть с НКО, потому что это генеральная линия, о которой сегодня говорил Медведев. Думаю, что он продолжит по ней идти», — резюмировал политолог.

Справка ПС

На XX съезде «Единой России» также был переизбран секретарь генсовета партии Андрей Турчак и председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов. Кроме того, партия обновила состав высшего и генерального советов.

Всего в состав высшего совета вошло 100 человек, его новыми членами стали, в частности, режиссер Владимир Машков, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и другие.

Генсовет, который состоит из 170 человек, пополнился врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым, губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, главой Мордовии Артемом Здуновым, вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой и др.