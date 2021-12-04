Представитель Белого дома анонсировал переговоры Байдена и Путина 7 декабря

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин проведут звонок по защищенной видеосвязи 7 декабря. Об этом информирует Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

В Вашингтоне анонсировали дату и формат переговоров двух лидеров. Президенты намерены обсудить широкий спектр вопросов, говорится в сообщении Reuters. Байден намерен поднять тему Украины в беседе с Путиным, отмечает издание.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что дата и точное время переговоров глав государств пока неизвестна. Однако представитель Кремля уточнил, в каком формате пройдет беседа. Путин и Байден пообщаются по видеосвязи, отметил Песков в беседе с журналистами.