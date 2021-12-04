Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Депутат Рады Кузьмин указал на непонимание Зеленским своих полномочий

Политика
Депутат Рады Кузьмин указал на непонимание Зеленским своих полномочий

Президент Украины Владимир Зеленский не до конца осознает, какие у него есть обязанности на посту главы государства. С таким мнением выступил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Ренат Кузьмин.

Парламентарий высказался после слов украинского лидера о лицах, на которые он наложил санкции. Зеленский подчеркнул, что не считает таких персон людьми и назвал их «особями». Депутат Рады вспомнил об инциденте в Telegram и раскритиковал президента.

«Сегодня мы все оказались заложниками президентских амбиций и непонимания президентом своих полномочий, функций, обязанностей и роли института президента в системе государственной власти», — написал Кузьмин.

Ранее деятельность Зеленского на посту главы государства оценил журналист Дмитрий Гордон. Он обратил внимание, что при украинском лидере в стране не провели ни одной реформы.

#украина #рада #зеленский