Депутат Рады Кузьмин указал на непонимание Зеленским своих полномочий

Президент Украины Владимир Зеленский не до конца осознает, какие у него есть обязанности на посту главы государства. С таким мнением выступил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Ренат Кузьмин.

Парламентарий высказался после слов украинского лидера о лицах, на которые он наложил санкции. Зеленский подчеркнул, что не считает таких персон людьми и назвал их «особями». Депутат Рады вспомнил об инциденте в Telegram и раскритиковал президента.

«Сегодня мы все оказались заложниками президентских амбиций и непонимания президентом своих полномочий, функций, обязанностей и роли института президента в системе государственной власти», — написал Кузьмин.

Ранее деятельность Зеленского на посту главы государства оценил журналист Дмитрий Гордон. Он обратил внимание, что при украинском лидере в стране не провели ни одной реформы.