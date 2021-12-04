Глава ДНР считает, что Донбасс не может находиться в одном политическом пространстве с Киевом

Донбасс не может находиться в одном политическом пространстве с Украиной. Соответствующим мнением поделился глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По словам Пушилина, украинская сторона виновна во многих бедах, случившихся у ДНР. Именно это послужило разделению республики и Киева, подчеркнул верховный главнокомандующий вооруженными силами Донецкой Народной Республики. Об этом он рассказал в эфире программы Соловьев LIVE на YouTube.

«Донбасс с учетом тех разрушений, разрушенных судеб, которые принесла Украина, в одной политической составляющей с ней уже быть не может», — выразил свое мнение Пушилин.

Глава республики уверен в том, что Украина уже не нуждается в Донбассе. Кровь разделила две стороны, отметил Пушилин. Однако, по его словам, Киев не может в этом признаться.

Ранее сообщалось, что киевские власти готовы к любому формату мирных переговоров по Донбассу. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.