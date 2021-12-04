Правоохранители обнаружили тела пяти человек в жилом доме к югу от Берлина

Полиция ФРГ обнаружила трупы пяти человек в жилом здании в городе Кенигс-Вустерхаузен.

Сотрудники правоохранительных органов полагают, что это было убийство. Об этом сообщили в субботу на телеканале NTV.

«Мы исходим из того, что речь идет об убийстве», — отметил представитель полиции.

В середине дня в полицейский участок позвонил человек, который счел подозрительным факт того, что жильцов дома уже долгое время не было видно. В настоящий момент улица у здания, где правоохранителями были обнаружены трупы, закрыта для движения транспорта. На месте происшествия работают криминалисты. Обстоятельства и причины произошедшей трагедии уточняются.