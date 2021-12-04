Назарбаев заявил, что в случае признания Крыма пришлось бы аналогично поступить с Косово

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему республика не признала российский суверенитет над крымским полуостровом в 2014 году.

По его словам, для этого есть веская причина. В случае признания Крыма необходимо было бы поступить аналогичным образом и с другими регионам, которые получили независимость в свое время.

«Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было мне признать (Южную. — Прим. ред.) Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы признали», — сказал он в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

Вместе с тем Назарбаев добавил, что не поддержал антиконституционную смену власти на Украине, которая произошла в 2014 году.

Стоит отметить, что после госпереворота на Украине в Крыму прошел всенародный референдум. По его результатам полуостров воссоединился с материковой Россией.