Гол Бохинена принес ЦСКА победу в матче РПЛ с самарскими «Крыльями Советов»

Московский ЦСКА одержал гостевую победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

Первый матч игрового дня РПЛ между «Крыльями Советов» и ЦСКА, проходивший на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершился победой гостей с минимальным счетом. Автором единственного гола стал полузащитник Эмиль Бохинен. Норвежский футболист поразил ворота «Крыльев Советов» на 75-й минуте матча, воспользовавшись передачей от Чидеры Эджуке.

Благодаря победе в Самаре ЦСКА набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов», в активе которых 24 балла, занимают восьмую позицию. В следующем матче РПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» сыграет с тульским «Арсеналом». «Крылья Советов» на своем стадионе примут казанский «Рубин».