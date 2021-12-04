Политолог Гончаров заявил об отсутствии долгосрочной стратегии борьбы с бедностью у Украины

Более 60% жителей Украины находятся за чертой бедности. Соответствующее заявление сделал директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

По словам Гончарова, в 2022 году самым бедным государством останется украинское, в котором прожиточный минимум на одного человека установлен таким образом: с 1 января – 2393 грн, с 1 июля – 2508 грн, с 1 декабря – на 81 грн больше.

Одновременно с этим киевские власти так и не уточнили, как выжить с такой «поддержкой», сделал неожиданное заявление об экономическом положении украинцев эксперт. Жители страны с таким положением дел, по мнению Гончарова, превратятся в неплатежеспособных граждан, что отрицательно скажется на украинских рынках. Хотя именно внутренний спрос — в условиях пандемии — может стать началом экономического роста, подчеркнул он.

Такая задача не под силу украинскому кабмину, у него нет долгосрочной стратегии борьбы с бедностью, считает политолог. Между тем статистика ужасает: за чертой бедности находятся около 60% жителей страны, в то время как не более 3% живут на уровне среднего класса, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что киевские власти запросили дополнительные деньги у Евросоюза. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца.