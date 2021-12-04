Депутаты Рады потребовали от премьера Шмыгаля блокировать госфинансирование ЛГБТ-фильма

Украинские парламентарии обратились к премьер-министру страны Денису Шмыгалю с призывом прекратить государственное финансирование съемок картины «Мой юный принц». Фильм посвящен тематике ЛГБТ-сообщества.

Похожую петицию разместили на сайте правительства. Сейчас обращение подписали 6629 человек. Для рассмотрения кабмином оно должно набрать 25 тысяч подписей.

Депутат Верховной рады, член депутатской группы «Партия за будущее» Виктор Мялик сообщил о создании обращения к Шмыгалю. Его подписали более 120 парламентариев. Политик сделал соответствующее заявление в Facebook.

«Обратились с коллегами к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием о недопустимости финансирования за счет налогоплательщиков кинопроекта "Мой юный принц", который посягает на устои общественной морали, пропагандирует кощунство и неуважение к религиозным святыням», — написал Мялик.

Ранее блогер Вадим Манукян выразил сочувствие украинцам из-за поощрения ЛГБТ-тематики в стране. По мнению эксперта, жителей государства «ломают через колено».