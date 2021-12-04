Эксперт по ЖКХ Алла Бредец призвала изменить бюджетную политику в Петербурге для предотвращения коллапса

Жители Петербурга нередко сталкиваются с проблемами водоснабжения из-за аварийного состояния трубопровода. Глава регионального центра «ЖКХ-Контроль» Алла Бредец оценила состояние городской системы водных коммуникаций на фоне наступления зимнего сезона.

Прорыв труб происходит постоянно, несмотря на отчеты Смольного о масштабном ремонте системы подачи воды в городе. Эксперт по ЖКХ Алла Бредец убеждена: властям необходимо пересмотреть свою политику в этом направлении.

«И непросто откорректировать бюджетную политику, а должен быть хороший мониторинг. Должны быть привлечены серьезные эксперты и должны не просто выделяться деньги, а должна быть у города какая-то серьезная стратегия выработана. После которой будет достигнута максимальная эффективность от того, что будут какие-то работы проведены. Не просто латать какие-то отдельные участки, а подходить к капитальной замене всей инфраструктуры», — заявила Бредец «Народным новостям».

Невские Новости / Светлана Дремина

Бредец уверена: если губернатор Александр Беглов и местные чиновники не начнут привлекать современные технологии и специалистов к решению проблемы, коллапс неизбежен. Она также раскритиковала работу властей и отметила необходимость капитальной замены инфраструктуры. Но похоже, что проблема так и останется неразрешенной до 2024 года, поскольку Смольный все устраивает. По крайней мере, такого мнения придерживаются рассерженные петербуржцы.

Бредец подчеркнула: горожане исправно оплачивают коммунальные услуги. Поэтому власти должны понимать, что жители Петербурга имеют право требовать качественного обслуживания.