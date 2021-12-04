Аварии на теплотрассах «помогают» улицам Петербурга избавляться от последствий снегопада

Жители Петербурга не только испытывают дискомфорт от неубранных снежных завалов на дорогах города, но и рискуют стать жертвой очередной прорванной трубы с кипятком.

Так, в ночь со 2 на 3 декабря во дворе дома №46 на улице Кораблестроителей пробило трубу с горячей водой, в результате чего его жители остались без отопления. А 3 декабря произошел прорыв трубы на улице Белградской.

Утром 4 декабря на перекрестке проспекта Кузнецова и улицы Маршала Захарова также прорвало трубопровод с горячей водой. Водители были вынуждены ехать прямо по кипятку в условиях нулевой видимости из-за пара.

Невские Новости / Светлана Дремина

Общественный контроль деятельности петербургских чиновников коммунальной сферы мог бы положительно сказаться на положении дел в сфере ЖКХ. А при должном планировании власти Северной столицы могли бы куда оперативнее реагировать на ликвидацию подобных происшествий, заявил представитель Регионального союза коммунистов Петербурга Владимир Соловейчик.

«В таком случае оперативные бригады были бы готовы действовать еще неделю назад. В том числе и контроль граждан за деятельностью управляющих компаний. И надзор общественных объединений собственников и нанимателей жилья за тем, чем занимаются городские предприятия-монополисты», — объяснил политолог в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, за местными чиновниками должен осуществляться депутатский контроль. Соловейчик убежден, что в этом случае и чиновники, и руководители предприятий-монополистов «чесались» бы гораздо активнее, нежели они это делают сейчас.

Очевидно, что петербуржцев ждет череда новых проблем с теплоснабжением. Судя по всему, случившиеся поломки на теплотрассах и прорывы труб — это только начало. Администрация города должна серьезнее относиться к проблеме, иначе в будущем это может привести к жертвам. И пока в Смольном всех утраивает ситуация с поломками на теплотрассах, до 2024 года она может не поменяться.

Ранее администрация губернатора Петербурга Александра Беглова предложила альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на дорогах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях. Подробнее — в нашей статье.