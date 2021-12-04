Губернатор Белгородской области уволил главу ЕТК из-за дела о взятке

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков снял с должности руководителя «Единой транспортной компании» Алексея Попова после того, как в Сети появились сообщения об использовании им служебного положения в личных целях.

В своем Telegram-канале губернатор сообщил, что принял решение прекратить трудовые отношения с Поповым.

«Направляю в транспортную компанию проверку последних месяцев работы финансово-хозяйственной деятельности предприятия», — добавил он.

Кроме того, в понедельник, 6 декабря, в регионе будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности главы ЕТК.

Бывшего главу «Сургутского производственного объединения пассажирского автотранспорта» задержали в Белгороле по делу о получении крупной взятки. По версии следствия, летом 2019 года представители коммерческих организаций передали ему около 900 тыс. рублей за лояльность при заключении контрактов.