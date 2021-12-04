Иммунологи разглядели в омикрон-штамме сигнал об окончании пандемии

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с «Политикой Сегодня» спрогнозировала окончание пандемии COVID-19 к 2025 году. Эксперт не исключила, что за это время в мире могут возникнуть новые штаммы коронавируса, однако они не будут представлять большой опасности для человеческого организма.

«Вся эта эпопея займет в среднем пять лет. Через пять лет от самого начала (2020 года) мы вернемся к доковидным временам — полный возврат людей с удаленки, полный контроль над вспышками. Могут быть периодически новые штаммы, но это ожидаемо», — объяснила Ярцева.

Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что распространение нового штамма «Омикрон» может привести к завершению пандемии коронавируса. По его словам, в большинстве случаев этот вариант патогена не приводит к тяжелому заболеванию.

Global Look Press / Vladimir Prycek/CTK

«У этого варианта вируса есть такая интересная особенность: у него 32 мутации в главном белке [S-белке], у него, скорее всего, нестабильный геном, он легко мутирует. Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию. Мы уже сейчас видим: сто человек обнаружено, у всех легкое заболевание, никто не умер», — приводит его слова Sputnik.

Впрочем, Альтштейн подчеркнул, что степень заразности омикрон-штамма можно будет оценить лишь со временем, потому что он пока не добрался до пожилых людей. Уже сейчас последствия этого вируса не кажутся страшными, констатировал вирусолог.

«Даже если окажется, что он так заразен, что распространится по всему миру, то это будет более легкое заболевание, чем есть сейчас. "Дельта" уйдет, на его место может прийти этот вирус, но будет уже не настолько опасная эпидемия. <…> Скорее всего, патогенность будет снижена. Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с "омикроном"», — предположил Альтштейн.

pexels.com / Anna Shvets

Однако Ярцева не спешит с выводами. По ее словам, омикрон-штамм, напротив, куда более заразный и агрессивный в плане «завоевания новых территории», нежели «Дельта». Если по состоянию на 30 ноября эта разновидность вируса была выявлена в 20 странах, то 2 декабря — уже в 29, а на следующий день — в 38 (данные Всемирной организации здравоохранения).

«Сказать точно, что это более легкий штамм, я не могу, — посетовала собеседница "ПС". — Таких данных у нас нет. Этот вирус пока что новый для нас. Но я согласна, что главная задача любого вируса — выжить в популяции, а не убивать. Через какое-то время вирус ассимилируется и действительно становится менее агрессивным после того, как завоюет новую для него территорию — человека. Тогда он перейдет в статус сезонных по типу ОРВИ или гриппа. Здорово, если это так и будет, но пока что это наши ожидания и надежды. Мы не можем точно сказать, как он себя поведет, мы можем только предполагать».

Тем не менее Ярцева обратила внимание, что за два года пандемии коронавируса большая часть людей переболела или вакцинировалась, а значит, человеческий организм уже относительно знаком с этим вирусом.