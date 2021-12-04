Нонна Гришаева назвала умершую Нину Ургант неповторимой актрисой

Заслуженная актриса России Нонна Гришаева отреагировала на смерть народной артистки РСФСР Нины Ургант.

Гришаева опубликовала черно-белую фотографию скончавшейся накануне актрисы. Звезда «Папиных дочек» посвятила ей пост в своем Instagram-аккаунте.

«Не стало Нины Николаевны. Ужасная череда потерь продолжается. Мы потеряли неповторимую актрису, которая порой была чудной, но всегда оставалась тонкой натурой. Соболезную семье Ургант. Светлая память!» — написала телеведущая.

Бабушки шоумена Ивана Урганта не стало 3 декабря. Она ушла из жизни на 93-м году жизни. Известность Нине Ургант принесли роли в таких фильмах, как «Белорусский вокзал», «Осторожно, бабушка!», «Я родом из детства». Актриса работала в Александринском театре с 1962 года. Последние годы она страдала от болезни Паркинсона.