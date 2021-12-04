«Единая Россия» определилась с составом высшего совета партии в объеме 100 человек

Партия «Единая Россия» избрала новый высший совет. Политическое объединение определило размер нового органа в 100 человек, оставив две вакансии.

Высший совет является органом, очерчивающим стратегическое направление развития партии. Его численный состав определяют на съезде, а члены избираются участниками встречи с помощью открытого голосования.

«Нам необходимо избрать высший совет партии на новый срок полномочий. С учетом того, что количественный состав определяется съездом, предлагается установить его в количестве 100 человек, но оставить две вакансии», — подчеркнул председатель ЕР Дмитрий Медведев.

Ранее по итогам съезда Дмитрия Медведева переизбрали в качестве председателя политического объединения. Также делегаты вновь утвердили кандидатуру политика Бориса Грызлова на должности главы высшего совета «Единой России».