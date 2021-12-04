«Зима наступает неожиданно»: Корнелюк оценил реакцию коммунальщиков на снегопад в Петербурге

Коммунальные службы Санкт-Петербурга снова не смогли оперативно отреагировать на «снежный апокалипсис». Об этом заявил композитор, певец и музыкант Игорь Корнелюк.

Снегопад, который начался в ночь на 30 ноября, привел к дорожному коллапсу и десятибалльными пробками в Северной столице. При этом композитор Игорь Корнелюк в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) рассказал, что не застал километровые заторы на дорогах, так как вынужден был убирать снег в собственном дворе.

«Зима — это такое веселое время года, когда утром встаешь, и первое "здравствуй" ты говоришь не жене, не сыну, не собаке, а лопате. Взял лопату и пошел убирать снег», — рассказал певец.

Корнелюк добавил, что видел заснеженные тротуары и трассы. Работа коммунальных служб в городе не становится лучше. Оперативной реакции на выпадение снега снова не было, поскольку зима для коммунальщиков, как всегда, наступает неожиданно, подытожил Корнелюк.

Ранее политолог Иван Аркатов заявлял, что несмотря на делегирование обязанностей подчиненным, градоначальник Александр Беглов должен лично отвечать за состояние города зимой. По его мнению, власти Москвы демонстрируют совершенно другой подход к делу: на фоне столицы зимний Петербург явно проигрывает.