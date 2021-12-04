Снег загнал петербуржцев с ограниченными возможностями в ловушку

Петербуржцы с ограниченными возможностями оказались в ловушке из-за снегопада и гололеда. Об этом рассказала президент общественной Правозащитной организации инвалидов (СПб ОПОИ) «На коляске без барьеров» Юлия Яганова.

Люди на колясках 4 декабря столкнулись с огромными сугробами, которые образовались в Санкт-Петербурге. По словам Ягановой, один человек застрял, когда пытался попасть на мероприятие в старую часть города с узкими улицами. Правозащитница позвонила и спросила, где колясочник находится, чтобы его эвакуировать, но тот отшутился, что около продуктового магазина и с голоду «не помрет».

«Пробегавший человек дотолкал его до очередного перекрестка, после чего наш герой опять смог преодолеть несколько метров сам, так как этот кусок улицы за поворотом был убран. Но дальше вывозили снег, видимо, из двора, и туда, где была арка, снегоуборщик спихнул весь снег. И человек на коляске застрял», — поделилась Яганова с Федеральным агентством новостей.

Правозащитники эвакуировали всех людей с ограниченными возможностями в дни снегопада. Матери детей на инвалидных колясках ценой своего здоровья тащат ребенка, посетовала Яганова и призвала правильно организовать уборку города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов пока не справился с очисткой дорог и улиц от снега. Жители города взяли в руки лопаты на фоне сложившейся ситуации.

Ранее власти Петербурга предложили альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на дорогах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях. Подробнее — в нашей статье.