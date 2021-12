Употребление супов зимой может способствовать похудению

Употребление супов положительно сказывается на состоянии здоровья человека и способствует похудению. Об этом сообщает издание Eat This Not That со ссылкой на результаты проведенных исследований.

Как утверждают ученые Университета Колорадо (США), одним из наиболее полезных супов является мисо-суп. Согласно результатам научной работы, взрослые люди, регулярно употреблявшие этот суп в течение 12 месяцев, активно теряли лишний вес. Полезные свойства этого блюда связаны с наличием клетчатки в составе водорослей, использующихся в качестве ингредиента для супа.

В свою очередь исследователи Nutrition Science Solutions рекомендуют употреблять морковно-имбирный суп-пюре. Он содержит в себе витамин С, каротин и другие важные для организма вещества. Также полезным является суп с белой фасолью и капустой. Это объясняется тем, что капуста богата клетчаткой, способствующей снижению веса.