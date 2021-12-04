Академик РАН Онищенко призвал россиян отказаться от отдыха в Турции и Египте в пандемию

Россиянам, планировавшим провести отдых в Турции или Египте, рекомендуется сдать свои билеты. Об этом заявил академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он советует отдыхать дома.

Эксперт подчеркнул, что появление нового штамма коронавирусной инфекции, получившего название «Омикрон», должно сподвигнуть жителей России на прохождение процедуры вакцинации или ревакцинации. Кроме того, необходимо соблюдать другие установленные меры профилактики, в частности соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

«Плюс у нас сейчас 3 декабря, люди покупают билеты. Я предлагаю тем, кто купил их в Турцию и Египет, сдать. А не ждать, когда закроют», — передает «Вечерняя Москва» слова Онищенко.

Вакцинация является одним из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусу. Пройти данную процедуру можно в медицинских учреждениях, а также в мобильных пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах и других общественных местах. Как сообщает телеканал «360», переболевшим COVID-19 рекомендуется пройти ревакцинацию с применением препарата «Спутник Лайт».