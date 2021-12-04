Сына бывшего губернатора Хабаровского края нашли мертвым в отеле

Дмитрия Ишаева обнаружили мертвым в отеле «Парус» на улице Шевченко.

Умер сын бывшего полпреда президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева. По предварительным данным, молодой человек скончался от инфаркта. Тело мужчины уже вынесли из здания, по факту инцидента правоохранители проводят проверку.

Сотрудники хабаровского отеля в настоящее время воздерживаются от комментариев. Точную причину гибели Дмитрия можно будет установить после проведения всех необходимых медицинских экспертиз. Обстоятельства и подробности трагического инцидента уточняются.