Медведев заявил, что «Единая Россия» должна донести до граждан необходимость вакцинации

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что борьба с коронавирусом продолжается, а партии необходимо донести до людей важность вакцинации против COVID-19.

По словам Медведева, России удалось избежать сверхтяжелых последствий пандемии коронавируса. Однако опасная болезнь еще не отступила, добавил он.

«Коронавирус драматически изменил всю жизнь, наблюдаем резкое усиление различных вызовов», — отметил Медведев на съезде «Единой России».

Он отметил, что именно поэтому важно напомнить россиянам о пользе вакцинации против инфекции. Эти задачи будут возложены на волонтеров и депутатов.

Российские медики напоминают, что вакцинация является самым эффективным инструментом в борьбе с коронавирусом. Список медицинских организаций, в которых можно сделать прививку, опубликован на сайте регионального министерства здравоохранения.