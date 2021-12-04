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Медведев заявил, что «Единая Россия» должна донести до граждан необходимость вакцинации

Общество
Медведев заявил, что «Единая Россия» должна донести до граждан необходимость вакцинации

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что борьба с коронавирусом продолжается, а партии необходимо донести до людей важность вакцинации против COVID-19.

По словам Медведева, России удалось избежать сверхтяжелых последствий пандемии коронавируса. Однако опасная болезнь еще не отступила, добавил он.

«Коронавирус драматически изменил всю жизнь, наблюдаем резкое усиление различных вызовов», — отметил Медведев на съезде «Единой России».

Он отметил, что именно поэтому важно напомнить россиянам о пользе вакцинации против инфекции. Эти задачи будут возложены на волонтеров и депутатов.

Российские медики напоминают, что вакцинация является самым эффективным инструментом в борьбе с коронавирусом. Список медицинских организаций, в которых можно сделать прививку, опубликован на сайте регионального министерства здравоохранения.

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