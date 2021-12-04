Пассажирский лайнер изменил курс из-за угрозы столкновения с самолетом ВВС США над Черным морем

Гражданский самолет, вылетевший из Тель-Авива, вынужден был поменять курс, чтобы избежать опасного сближения с американским самолетом-разведчиком над Черным морем.

По данным источника «Интерфакса» в авиадиспетчерских службах, накануне один из двух самолетов-разведчиков ВВС США в Черноморском регионе хаотично пересекал установленные воздушные трассы гражданской авиации. В результате опасных маневров американское судно опасно приблизилось к пассажирскому лайнеру Airbus Тель-Авив — Москва.

«Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон», — говорится в сообщении источника.

Американский самолет-нарушитель никак не реагировал на запросы операторов с земли. Тогда экипаж гражданского борта был вынужден изменить траекторию полета из-за угрозы столкновения.