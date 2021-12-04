Посол Кудашев: визит Путина в Индию возобновит очный формат контактов между лидерами

Визит российского главы государства Владимира Путина в Индию является долгожданным. Соответствующее заявление сделал посол России в Нью-Дели Николай Кудашев.

По словам Кудашева, данное — особенное — посещение российского президента означает, что взаимодействие между лидерами двух стран будет возвращено в очный формат, несмотря на сложную обстановку в связи с коронавирусом. Визит главы РФ является долгожданным, добавил он.

«Он (визит. — Прим. ред.) знаменует, как мне представляется, возвращение наших контактов в привычное, очное русло, невзирая на сохраняющуюся ковидную опасность и тревожные сигналы, которые создаются вокруг нового штамма "омикрон"», - сказал он.

Ранее сообщалось, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава «Роснефти» Игорь Сечин войдут в состав делегации из Москвы на переговорах президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.