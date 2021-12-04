Медведев заявил, что «Единая Россия» поддерживала граждан в пандемию

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев рассказал о деятельности партии в пандемию коронавирусной инфекции.

По словам Медведева, партия продолжала работать во благо россиян в течение всей коронавирусной пандемии. Он добавил, что члены «Единой России» не объявляли локдаун в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, как сделали некоторые политические оппоненты.

«На законодательном уровне были введены необходимые нормы регулирования систем здравоохранения и образования, установлен особый порядок регистрации и обращения лекарств, разрешена онлайн-покупка и доставка на дом безрецептурных препаратов», — отметил председатель на съезде «Единой России».

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что «Единая Россия» достойно проявила себя в неординарных условиях и уверенно одержала победу на осенних выборах. Глава государства добавил, что партия по праву является лидером.