Русский язык спровоцировал конфликт между школьником и учительницей в Киеве

Ученик лицея №303 в Киеве вступил в конфликт с преподавателем из-за русского языка. Об этом свидетельствует опубликованное в Сети видео.

В Telegram-канале «Катарсис» появился ролик из столичной школы на Украине. Ученик потребовал от преподавательницы немецкого общаться на государственном языке. Учительница ответила школьнику.

«Я горжусь этим, что я не украинка, а русская», — сказала она.

Один из учеников снял ролик из-под парты. В какой именно форме мальчик попросил говорить преподавательницу на украинском языке, доподлинно неизвестно. Однако похоже, что он выставил себя «непонимающим русский язык». Тон и голос женщины указывает, как ситуация вывела ее из себя. Инцидент обернулся конфликтом.

Учительница усомнилась в непонимании школьником русского языка. Педагог напомнила, что на нем украинцы говорили в течение 70 лет и ничего страшного не произошло.

Ранее стало известно, что рекрутеры киевской IT-компании TechExpace отказали украиноговорящему программисту в собеседовании. Русский язык оказался у работодателей в приоритете.