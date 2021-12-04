Мужчина спалил главную рождественскую елку Каунаса

Злоумышленник поджег дорогостоящую елку в Каунасе, сообщил представитель городского муниципалитета Томас Ярусявичюс.

«Уже через несколько часов после инцидента на Ратушную площадь пришла команда, которая работала над праздничным украшением елки. Она восстановит главный атрибут Рождества», — сказал он.

Из-за пожара было уничтожено 15 кв. метров украшений, главными из которых являлись более 600 изумрудных мотыльков, сделанных их стекловолокна. Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 39-летний мужчина, попытавшийся скрыться с места происшествия на своем автомобиле. В настоящее время он задержан, на момент совершения преступления поджигатель был трезв. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.