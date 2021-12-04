Путин поддержал инициативу «Единой России» ежегодно отчитываться перед населением

Инициативу партии «Единая Россия» о ежегодной отчетности перед населением страны поддержал президент Владимир Путин.

На пленарном заседании третьего этапа XX съезда партии глава государства отметил, что положительно оценил решение «Единой России» ежегодно отчитываться перед населением страны. Он также подчеркнул, что партия обладает необходимыми ресурсами обеспечения поддержки людей.

«С наиболее острыми, волнующими их проблемами они [люди] обращаются к вам, к своим представителям во власти, надеясь на отклик и оперативную помощь самой влиятельной политической силы», — сказал президент.

Кроме того, Путин отметил убедительную победу партии на сентябрьских выборах. Он заявил, что «Единая Россия» предложила гражданам конструктивную и объединяющую повестку.