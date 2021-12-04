Украина проводит «тройственную и абсолютно аморальную» политику по отношению к своим гражданам. Отказываясь покупать уголь у Донецка и Луганска на фоне острого энергетического кризиса, Киев при этом продает непризнанным республикам воду и не видит в этом никакой проблемы. Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил политолог Василь Вакаров.

«Так почему же мы не можем купить электроэнергию? А все просто: потому что это будет зрада. <…> Мы с одной стороны можем продавать воду, потому что вода идет через Луганск-Донецк на Мариуполь, а с другой стороны не можем покупать уголь. А с третьей стороны мы покупаем этот же уголь, но по серым схемам: через Турцию, через Польшу», — посетовал эксперт.

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Тем временем ситуация на энергетическом рынке Украины сложилась критическая. По словам Вакарова, из-за деградации промышленности в стране населению приходится потреблять меньше ресурсов, включая газ. Тепловую генерацию можно было бы заместить атомной энергией, однако это сложно осуществить из-за нехватки исправных энергоблоков.

«Правительство говорит официально, что население должно быть готово к веерным отключениям. Пока что зима у нас теплая, но в феврале и в марте вполне вероятно, что у нас действительно будут веерные отключения», — допустил политолог.

Впрочем, Вакаров выразил уверенность, что Киев не пойдет на попятную и не станет обращаться за помощью к Донбассу из-за политизированного преследования руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Последнему вменяют измену родине из-за того, что он в 2014-2015 годах организовал поставки угля из Донецка и Луганска на Украину.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Вот такая каша. И выходит, что там олигархи между собой бьются, тут [президент Украины Владимир] Зеленский с Медведчуком выясняют отношения, а народ бедствует. К моему огромному сожалению, Украина не может проводить честную политику по отношению к своему народу», — признал эксперт.

Вакаров выразил уверенность, что если бы власти Украины предложили гражданам на выбор «тепло, но от угля из Луганска» или «холод», то почти каждый высказался бы в пользу первого варианта.

«Но мы не можем этого сделать, потому что у нас антироссийская политика. Мы якобы против России и естественно против республик. Мы стали в какой-то мере заложниками той политики, которую мы ведем», — заключил специалист.

Ранее Национальный банк Украины сообщил о том, что долг местных частных компаний перед Россией составил 1,1 млрд долларов по состоянию на 1 июля. В отчете также говорится, что Москва вошла в десятку крупнейших кредиторов украинских предприятий.