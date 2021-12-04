Путин: «Единая Россия» уверенно победила на осенних выборах

"Единая Россия" достойно проявила себя в неординарных условиях на осенних выборах. Соответствующее заявление сделал российский глава государства Владимир Путин.

По словам президента Российской Федерации, "Единая Россия" доказала, что по праву является партией-лидером, одержав уверенную победу на осенних выборах. Он обратился к съезду ЕР с помощью видеосвязи.

Сейчас в столице проходит съезд партии "Единая Россия". Данный форум единороссов является первым после выборов в Государственную думу.

Ранее сообщалось, что российский глава государства Владимир Путин остается неформальным лидером партии "Единая Россия". Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.