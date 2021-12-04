ЦРУ уличили в сокрытии случаев педофилии среди сотрудников

Сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США уличили в насилии над несовершеннолетними детьми. Новостной портал OpIndia со ссылкой на издание BuzzFeed News передает, что спецслужбы скрывали расследование в отношении как минимум 10 своих сотрудников, которые за последние 14 лет прибегали к «сексуальной эксплуатации детей».

При этом за решеткой оказался только один из них, в то время как остальным позволили выйти на свободу. Среди них есть агенты, которые покупали у матерей видео интимного характера с их дочерьми и имели половые контакты с двухлетними детьми.

В ЦРУ такие «деликатные вопросы» старались решать «изнутри», пишет OpIndia, чтобы сотрудники-педофилы не лишались работы или не теряли допуск к секретной информации. Часто эти дела перекликались с деятельностью других спецслужб — Управления по борьбе с наркотиками США и Департаментом национальной безопасности.

«Доказательства сексуальных преступлений были обнаружены, но федеральные прокуроры не выдвинули никаких обвинений. Установлено, что отчеты ЦРУ были сильно отредактированы, а имена обвиняемых должностных лиц и сведения об их работе были скрыты. Центральное следственное управление сослалось на национальную безопасность, неприкосновенность частной жизни и федеральные законы, чтобы воздержаться от раскрытия информации об этом», — пишут журналисты.

Руководство ЦРУ в ответ на обвинения поспешило объявить, что «серьезно относится к утверждениям о возможных преступных проступках» в своих рядах.