Создание дружественных отношений с Россией позволит обеспечить выгоду для Украины, уверена депутат Верховной рады Виктория Гриб.

Недавно официальный Киев заявил о якобы подготовке «вторжения» на Украину. Такой же точки зрения придерживаются на Западе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвергал нападки и подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого «нападать».

Украинский парламентарий прокомментировала ситуацию в эфире телеканала «Наш». Гриб поставила на место власти своего государства при помощи слов о «войне» с Россией и подчеркнула, что ситуация с «Северным потоком — 2» указала Киеву на его положение в мире.

«Согласятся ли страны воевать и начать новую мировую войну из-за Украины? Да я уверена, что нет», — заявила депутат Рады.

Она усомнилась в адекватности риторики о противостоянии с Москвой. Виктория Гриб предложила заключить мир с РФ, который будет выгоден самой стране. Она добавила, что государство станет развиваться нормально, когда «руководство начнет думать о людях»

Ранее вбросы о «войне» России с Украиной оценил член Совфеда Алексей Пушков. По мнению сенатора, Киев делает подобные заявления, чтобы вести собственные подковерные игры.