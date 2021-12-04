Иск на 6 млн рублей подали к «Теплосети» после гибели человека в «Типичном Питере»

Родители погибшего при прорыве в антикафе «Типичный Питер» предъявили «Теплосети» иск на 6 млн рублей.

Мать и отец погибшего в результате инцидента юноши потребовали по 3 миллиона моральной компенсации в связи с потерей сына. Об этом сообщила представителям СМИ защитница семейства.

«Вина диспетчера «Теплосети» установлена судом. Предприятие как работодатель несет ответственность», — уточнила адвокат.

В сентябре 2018 года на Лермонтовском проспекте произошел прорыв трубы с истекшим сроком годности. Горячая вода заполнила подвальное помещение кафе «Типичный Питер». В результате погиб молодой человек и его друг.