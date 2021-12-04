Пушков предостерег ЕС от санкций против Китая ради спасения Литвы

Если главы Европейского союза (ЕС) удовлетворят просьбу Литвы и исключат китайские компании из своего торгового реестра, это обернется еще большими ограничениями для стран-членов организации со стороны Китая. Такое мнение на страницах своего Telegram-канала выразил российский сенатор Алексей Пушков.

«Проблема для ЕС в том, что Пекин настроен решительно и, безусловно, ответит на любые торговые санкции еще большими ограничениями для производителей из стран ЕС. В Пекине также не готовы ослаблять жесткую реакцию на любые игры зарубежных стран с Тайванем», — заявил Пушков.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис указал, что Вильнюс ждет от Брюсселя поддержки на фоне блокировки Китаем литовских грузов. По его словам, у Литвы нет возможности исключить китайские предприятия из европейских таможенных систем самостоятельно.

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«Это беспрецедентный случай, когда частично накладываются санкции на одно из государств ЕС. Таможенные системы регулирует Еврокомиссия. Поэтому мы думаем, что в этот вопрос должны вмешаться [европейские] институты и представлять Литву», — подчеркнул литовский министр.

Накануне литовские бизнесмены пожаловались на проблемы с доставкой товаров в Китай. По их словам, это связано с тем, что Пекин вычеркнул Литву из своих таможенных систем на фоне дипломатического скандала между странами.

«Отныне литовским товарам путь в КНР закрыт. Пекин все чаще вводит торговое эмбарго в ответ на враждебные действия. Для Литвы это означает минус 300 миллионов долларов в год. В общем, сами напоролись», — констатировал Пушков.

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Разногласия между Литвой и Китаем обострились после того, как республика открыла официальное представительство Тайваня в Вильнюсе. В связи с этим МИД КНР выразил Литве протест, а затем понизил уровень дипотношений с прибалтийской республикой до уровня поверенного в делах.

В настоящее время вопрос с литовскими поставками в Пекин изучает Еврокомиссия. Как отметила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, Брюссель «находится в контакте» с Литвой и Китаем, чтобы выяснить ситуацию.