Пушков предостерег ЕС от санкций против Китая ради спасения Литвы

Если главы Европейского союза (ЕС) удовлетворят просьбу Литвы и исключат китайские компании из своего торгового реестра, это обернется еще большими ограничениями для стран-членов организации со стороны Китая. Такое мнение на страницах своего Telegram-канала выразил российский сенатор Алексей Пушков.
«Проблема для ЕС в том, что Пекин настроен решительно и, безусловно, ответит на любые торговые санкции еще большими ограничениями для производителей из стран ЕС. В Пекине также не готовы ослаблять жесткую реакцию на любые игры зарубежных стран с Тайванем», — заявил Пушков.
Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис указал, что Вильнюс ждет от Брюсселя поддержки на фоне блокировки Китаем литовских грузов. По его словам, у Литвы нет возможности исключить китайские предприятия из европейских таможенных систем самостоятельно.
«Это беспрецедентный случай, когда частично накладываются санкции на одно из государств ЕС. Таможенные системы регулирует Еврокомиссия. Поэтому мы думаем, что в этот вопрос должны вмешаться [европейские] институты и представлять Литву», — подчеркнул литовский министр.
Накануне литовские бизнесмены пожаловались на проблемы с доставкой товаров в Китай. По их словам, это связано с тем, что Пекин вычеркнул Литву из своих таможенных систем на фоне дипломатического скандала между странами.
«Отныне литовским товарам путь в КНР закрыт. Пекин все чаще вводит торговое эмбарго в ответ на враждебные действия. Для Литвы это означает минус 300 миллионов долларов в год. В общем, сами напоролись», — констатировал Пушков.
Разногласия между Литвой и Китаем обострились после того, как республика открыла официальное представительство Тайваня в Вильнюсе. В связи с этим МИД КНР выразил Литве протест, а затем понизил уровень дипотношений с прибалтийской республикой до уровня поверенного в делах.
В настоящее время вопрос с литовскими поставками в Пекин изучает Еврокомиссия. Как отметила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, Брюссель «находится в контакте» с Литвой и Китаем, чтобы выяснить ситуацию.