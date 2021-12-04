Нерасторопность дворников при уборке снега в Петербурге переполняет чашу терпения горожан

Жители Петербурга больше недели страдают из-за некачественной уборки улиц от снега. Пешеходы вынуждены карабкаться по сугробам, а автомобилисты постоянно находятся в стрессе из-за обледенелых дорог.

В конце ноября в Петербурге наступила настоящая зима, однако власти оказались к ней не готовы. Возмущения горожан заполонили социальные сети — в некоторых районах снегоуборочная техника даже не появлялась. Работа коммунальщиков также вызывает вопросы, поскольку проблема так и остается нерешенной.

«Дворники, которые раньше снег видели только на вершинах гор, с утра скребли чистую дорожку, а рядом люди чуть ли не руками выгребали снег из-под машин!» — негодует местный житель.

Водители тракторов перебрасывают снег с одного места на другое, блокируя подъезды к домам. Несмотря на неэффективную уборку, администрация Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым активно отчитывается о проделанной работе, но люди понимают, что ситуация является более серьезной, чем ее пытаются преподнести, пишет ФАН.

«Одна показуха. Вы не снимайте, а везде убирайте, и результат будет виден», — требуют петербуржцы.

Ранее власти Северной столицы предложили горожанам отказаться от поездок на личных автомобилях, чтобы не стоять в многочасовых пробках из-за неубранных дорог.