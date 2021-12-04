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На форуме «Мы вместе» раскрыли секрет качественного социального контента

Россия
На форуме «Мы вместе» раскрыли секрет качественного социального контента

Представители компании RUTUBE совместно с анимационной студией ГПМ-КИТ приняли участие в Международном форуме гражданского участия «Мы вместе», где обсудили современные подходы к генерации социального контента.

Директор департамента собственного производства RUTUBE Алексей Федоров, гендиректор ГПМ-КИТ Альбина Мухаметзянова и директор департамента цифровых коммуникаций RUTUBE Юлия Талапанова пришли к выводу, что социальная тематика в наши дни становится одним из важных направлений в производстве ТВ и digital-контента.

«У социальных проектов появилась качественная лояльная аудитория. Также появляются в большом количестве социально значимые идеи. И это здорово, потому что у RUTUBE им есть применение. С этой целью мы и проводим питчинги: если будет классная идея, мы готовы в нее инвестировать, обеспечить продакшн и воплотить ее в жизнь. На сегодняшний день мы единственные, кто предлагает авторам подобные условия. В России такого нет», — объяснил Федоров.

Альбина Мухаметзянова добавила, что при создании социального контента очень важен креативный подход. Если игнорировать это условие, продукт может оказаться слишком «пресным» для потребителя. Гендиректор ГПМ-КИТ привела понятный пример:

«Слово "полезно" звучит для детей так же невкусно, как слово "брокколи". Попробуйте накормить ребенка брокколи. Представили? Поэтому полезный социальный контент, приводящий к осознанности, просто должен быть вкусным и креативным. <…> Современные дети уникальны: им открыт весь мир через окно в гаджете, причем чуть ли не раньше, чем они начинают ходить. Они вынуждены жить в мире, где все происходит очень быстро, и потому их важно заинтересовать, соревнуясь с огромным потоком информации».

На форуме «Мы вместе» раскрыли секрет качественного социального контента
pixabay.com  / 

Мухаметзянова обратила внимание, что ГПМ-КИТ совместно с RUTUBE занимаются проектом «Лесенка-знаний: мастерство» (стартует в 2022 году), который решает сразу несколько задач: развивает интерес к профессиям и ручному труду, а также к истории России через образ Петра I, которому в следующем году «стукнет» 350 лет.

«Для нас такие проекты своего рода интеллектуальное волонтерство, — подчеркнула Мухаметзянова. – Короткий креативный формат становится точкой старта в становлении интереса к профессиям и истории России. Мы вовлекаем детей в игру-квест на понятном им языке анимации и держим интерес за счет элементов геймификации».

RUTUBE – это отечественный видеохостинг, который позиционирует себя, как стартовая площадка для молодых блогеров и авторов.

Студию ГПМ-КИТ (входит в состав холдинга «Газпром-Медиа») создали в мае 2021 года. В данный момент в разработке находятся 12 проектов, два из которых приурочены к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I в следующем году.

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