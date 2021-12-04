После развала Советского Союза некоторые бывшие его участники свято поверили в «европейскую мечту», заявил лидер украинской партии «Союз левых сил» Василий Волга.

По его словам, это обманчивое убеждение украинского народа возникло не на пустом месте. Мечты о коммунизме были окончательно разрушены, но их попытались заменить верой в нечто новое. Чем стал Европейский союз, куда и устремилась Украина.

«Те, кто находится поближе к Европе, в Европу потянулись. Почему? Потому что это то же самое "царство Божье", тот же "коммунизм", та же необходимость веры во что-то, в будущем… Проще говоря, свято место пусто не бывает», — неожиданно заявил он.

Вместе с тем политик добавил, что на Украине активно продвигали антироссийскую повестку. .

Стоит отметить, что в 2014 году в Киеве произошла антиконституционная смена руководства страны. Экс-президент Виктор Янукович был вынужден оставить свой пост главы государства и покинуть Украину. В результате этих политических метаморфоз Киев резко сменил свой вектор движения, взяв курс на интеграцию с Европейским союзом.