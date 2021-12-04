Машина с талибами взорвалась в Кабуле

Внедорожник, в салоне которого находились члены запрещенной в России террористической организации «Талибан»1, взорвался в Кабуле, передает Aamaj News со ссылкой на очевидцев.

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало. По предварительным данным, автомобиль с талибами был заминирован.

Незадолго до этого в центре афганской столицы прогремел еще один взрыв. Бомба была заложена на оживленном перекрестке, расположенном напротив здания штаба пограничной полиции, сообщал ФАН.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации