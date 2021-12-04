Foreign Policy указал на попытку Польши отвлечь внимание ЕС с помощью мигрантов

Варшава стремиться уладить конфликт с Брюсселем за счет кризиса с беженцами на границе Белоруссии и Евросоюза, уверены журналисты.

В октябре польский суд счел несоответствующими Конституции отдельные европейские акты и отказался их выполнять. В ответ Брюссель не стал выплачивать Варшаве 41,2 миллиарда долларов для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. По мнению Foreign Policy, после конфликт между сторонами замялся из-за проблем с мигрантами на границе ЕС и Белоруссии.

Журналисты раскрыли хитрую тактику Польши с переводом внимания ЕС на мигрантов. Варшавская партия «Право и справедливость» приняла жесткие меры против нелегалов и объяснила действия некой заботой о Евросоюзе. Трюк сработал, и Брюссель выразил «Солидарность» с государством.

«С одной стороны, Брюссель заявляет, что его не устраивает, как соблюдается верховенство права в Польше, но с другой — ни слова не говорит о том, как нарушается это самое верховенство права на границе страны. Получается разнобой», — отметили в Foreign Policy.

Ранее политолог Владимир Рогов указал на лицемерие Европы в вопросе нелегалов. С одной стороны Берлин заявляет, что ждет беженцев, но с другой им мешают польские власти, добавил эксперт.